сегодня в 15:48

Российский танкер «Арктик Пионер» встал на якорь у берегов Египта

Отечественный танкер «Арктик Пионер» для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под флагом РФ стал на якорь у побережья Египта в Средиземном море неподалеку от порта Саид, сообщает РИА Новости .

Информация получена из данных MarineTraffic. Корабль шел из китайского порта Таншань в египетский порт Суэц, но встал на якорь неподалеку от порта Саид (Египет).

Сейчас в указанном районе стоят на якоре более 60 судов.

Также российский газовоз «Арктик Метагаз» атаковали 3 марта в Средиземном море безэкипажные катера ВСУ. Это произошло вблизи территориальных вод Мальты. При этом РФ запросила эвакуацию экипажа судна у властей Мальты, но они ответили отказом.

