Как выбрать РКО и не платить за воздух: 5 советов для бизнеса в 2026

Как выбрать оптимальный пакет РКО (расчетно-кассового обслуживания), на что обращать внимание, какие опции обязательны, а от чего можно отказаться, чтобы сэкономить, РИАМО рассказал начальник департамента продуктов ББР Банка Александр Зуев.

Бизнес любого размера не может существовать без расчетного счета в банке. Рынок насыщен разнообразными и, на первый взгляд, очень привлекательными предложениями. Однако в реальности обслуживание может стоить совсем других денег, предупреждает эксперт. «При выборе банка предпринимателю уже давно привычно отдавать предпочтение формату обслуживания, когда необходимые услуги объединены в единое предложение — РКО. Обычно широкая линейка пакетов услуг подстраивается под отрасль или выручку бизнеса, но есть банки, которые пошли иным путем — предложили прозрачные тарифы, где свою статью трат на обслуживание операций можно всегда прогнозировать, нет сложных формулировок, скрывающих за собой подводные камни. Разумные расходы — уже устоявшийся тренд, и от того, насколько ваш финансовый партнер будет честен с вами, зависят плодотворность и продолжительность взаимоотношений», — говорит Зуев.

Обращать внимание на лимиты, комиссии и льготный период Основными условиями, влияющими на выбор пакета, традиционно являются стоимость обслуживания, лимиты на бесплатные переводы и платежи, комиссии за превышение лимитов, а также наличие льготного периода. При этом зачастую клиенты смотрят только на стоимость ежемесячного обслуживания, выбирая самый дешевый вариант, и не обращают внимание на лимиты и объемы операций, включенные в конкретный пакет. Как результат, клиент существенно переплачивает за превышение бесплатных лимитов. И тут сразу лайфхак: более выгодным решением может стать выбор пакета подороже с более высокими лимитами. Это позволяет не чувствовать внутренних ограничений, когда желание сэкономить в итоге приводит к большим тратам.

Выбирать пакет, где эквайринг и ВЭД включены в услуги Кроме стандартных услуг некоторые банки предлагают дополнительные возможности, такие как зарплатные проекты, эквайринг и небанковские сервисы — бухгалтерское сопровождение, юридические услуги и страхование. И тут важно отметить, что многие финансовые организации взимают дополнительную плату за услуги, связанные, например, с внешнеэкономической деятельностью — валютные переводы и конверсионные операции. Совет: если вы занимаетесь ВЭД или только планируете, однозначно выбирайте предложения, которые включают эти услуги в пакеты без дополнительных затрат, рекомендует финансист. И такие предложения точно есть на рынке, просто надо внимательно их изучить.

Выбирать пакет РКО без дополнительных платных опций и с бесплатным переходом Риски есть, если клиент выбрал неподходящий для своего бизнеса пакет услуг. И в большинстве своем они связаны с переплатой средств, которые можно было бы пустить на развитие компании, например. Эксперт перечислил следующие риски: финансовые потери — неоправданно высокая абонентская плата или комиссии;

нехватка функционала — платное подключение опций, которые могли быть включены в более дорогой пакет;

сложность перехода — затраты на смену пакета. Ответ на вопрос, как этого избежать: при выборе пакета РКО ищите предложения, в рамках которых, можно бесплатно перейти на другой пакет услуг и где нет дополнительных платных опций.