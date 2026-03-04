Власти Мальты отказали в эвакуации экипажа атакованного российского газовоза

сегодня в 21:12

После того, как украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, Россия запросила эвакуацию экипажа судна у властей Мальты. Те ответили отказом, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

Мальтийская сторона утверждает, что газовоз был атакован за пределами ее поисково-спасательной зоны. Из-за чего эвакуация экипажа на территорию страны якобы была невозможной

Мальта заявила, что это находится вне ее компетенции.

3 марта украинские безэкипажные катера нанесли удар по российскому газовозу рядом с территориальными водами Мальты, которая является членом ЕС. На борту терпящего бедствие судна находились 30 человек, их удалось спасти.

Двое членов экипажа получили ожоги, они госпитализированы в больницу города Бенгази в Ливии. Остальные 28 членов экипажа следуют в Мурманск.

