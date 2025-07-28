Роскомнадзор не нашел подтверждений утечки данных пассажиров «Аэрофлота»

Заявления атаковавших «Аэрофлот» хакеров о возможной утечке и компрометации персональных данных клиентов или сотрудников авиакомпании на данный момент не подтверждаются никакими фактами, сообщает РБК со ссылкой на Роскомнадзор.

Ведомство следит за развитием ситуации. Пока что подтверждений утечки данных клиентов «Аэрофлота» нет.

В Роскомнадзоре добавили, что «Аэрофлот» должен будет предоставить информацию ведомству. Позднее РКН примет решение о целесообразности проверки.

Утром 28 июля у «Аэрофлота» произошел сбой в работе информационных систем. Позднее стало известно, что за этим стоит хакерская группировка, атаковавшая авиакомпанию. Хакеры заявили, что были «скомпрометированы все корпоративные системы».

В результате сбоя «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса. Генпрокуратура возбудила дело из-за хакерской атаки на авиакомпанию.