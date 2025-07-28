Генпрокуратура возбудила дело из-за хакерской атаки на «Аэрофлот»

По поручению Генеральной прокуратуры РФ начаты надзорные мероприятия из-за задержки и отмены рейсов в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной отмен и задержек стал сбой в работе информсистемы авиакомпании в результате хакерской атаки.

В терминалах Генпрокуратуры работает мобильная приемная, в которую пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав. Кроме того, действует горячая линия по номеру: +7 999 663 38 09.

По материалам проведенной прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Ранее у компании «Аэрофлот» произошел сбой информационных систем. Из-за этого перевозчик отменил десятки рейсов. Позднее хакеры заявили, что они стоят за данными неполадками. По их данным, было уничтожено более 7 тыс. серверов компании.