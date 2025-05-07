Росавиация снова ограничила работу аэропорта Домодедово в Москве

Московский аэропорт Домодедово снова перестал принимать авиарейсы и отправлять самолеты. Росавиация ввела ограничительные меры на работу воздушной гавани, об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово (код ИКАО: UUDD)», — говорится в сообщении Кореняко.

Это не первый случай за день, когда Росавиация приостанавливает работу Домодедово. В прошлый раз ограничительные меры отменили в 19:55 по московскому времени.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за короткий промежуток времени средствами ПВО на подлете к российской столице в общей сложности сбили семь украинских дронов.