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Еще пять украинских дронов сбили на подлете к Москве

Дежурными средствами ПВО вечером 7 мая на подлете к Москве ликвидированы еще пять украинских дронов, об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Благодаря работе ПВО Минобороны на подлете к Москве сбито еще пять вражеских БПЛА. Экстренные службы работают на месте происшествия», — сообщил градоначальник.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что представители киевского режима с помощью двух дронов пытались атаковать Москву, однако их планы нарушили российские военные, ликвидировав опасные объекты.