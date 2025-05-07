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Два украинских дрона сбили над Москвой

Российские средства ПВО отразили атаку двух украинских беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Также Собянин в среду сообщал об отражении атаки еще двух беспилотников. Их сбили над Москвой.

На фоне этого некоторые столичные воздушные гавани временно ограничили прием и выпуск самолетов. Так, ограничения ввели в аэропорту Домодедово.

Накануне ВСУ также совершили массированную атаку на Московский регион. Ночью работали средства ПВО, которые успешно перехватывали БПЛА.