Два украинских дрона сбили над Москвой
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Российские средства ПВО отразили атаку двух украинских беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Также Собянин в среду сообщал об отражении атаки еще двух беспилотников. Их сбили над Москвой.
На фоне этого некоторые столичные воздушные гавани временно ограничили прием и выпуск самолетов. Так, ограничения ввели в аэропорту Домодедово.
Накануне ВСУ также совершили массированную атаку на Московский регион. Ночью работали средства ПВО, которые успешно перехватывали БПЛА.