Ограничения на работу аэропорта Домодедово сняты

сегодня в 20:10

Аэропорт Домодедово вновь выпускает и принимает воздушные суда после вводимых ранее ограничений, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань временно ограничивала прием и отправку самолетов с 19:15. Вскоре ограничения были сняты.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

На фоне этого мэр столицы Сергей Собянин объявил, что российские средства ПВО отразили атаку двух украинских беспилотников. Дроны летели на Москву.