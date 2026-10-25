Сын пырнул ножом пожилую мать в подмосковном Красногорске

В городском округе Красногорск сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1990 года рождения, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью своей матери. Он ударил пострадавшую ножом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Поводом для разбирательства стало извещение из больницы о госпитализации с телесными повреждениями женщины 1953 года рождения.

По предварительным выводам следствия, инцидент случился в квартире одного из жилых домов на Ильинском шоссе. В ходе бытовой ссоры со своей матерью сын ударил ее ножом.

Оперативники установили местонахождение и задержали предполагаемого нападавшего. Следователи Следственного управления УМВД открыли уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый помещен под стражу.

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