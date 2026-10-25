Ушел из жизни музыкант и легенда ЗОЖ-пабликов 2010-х Миша Маваши

В 41 год ушел из жизни музыкант и известная фигура ЗОЖ-сообществ 2010-х годов Миша Маваши (Ниц). Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на окружение артиста.

Исполнитель жил в Воронеже. До последнего времени он совмещал гастрольные выступления с активной общественной деятельностью.

Маваши с юности увлекался спортом, окончил юридический факультет в Челябинске. Однако предпочел профессионально связать жизнь со сценой, начав музыкальный путь в 2009 году. После вынужденной паузы в карьере в 2016 году, вызванной зависимостью, артист вернулся к творчеству и в 2018-м создал проект «МАВАШИ group».

Помимо творчества, Ниц вел активную общественную деятельность. В конце 2022 года он стал основателем официального движения «Северный человек», выступал на Петербургском международном юридическом форуме. Также входил в попечительский совет благотворительного фонда «Живи, малыш», поддерживающего детей с ДЦП.

Артист открыто поддерживал проведение СВО. Осенью 2023 года доставлял гуманитарные грузы российским военным и неоднократно становился участником публичных дискуссий по национальным вопросам. В сентябре 2025 года украинский суд заочно вынес ему приговор в виде восьми лет лишения свободы. В последние годы музыкант проживал в Воронеже.

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