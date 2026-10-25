Алла Пугачева лишилась прав на товарный знак «Кристина» из-за кондитерши

Российская певица Алла Пугачева утратила права на товарный знак «Кристина», которым владела с 1997 года. Под этим названием певица могла выпускать кондитерские изделия, лекарства, ювелирные украшения и печатную продукцию, сообщает Mash .

Почти полгода певица пыталась отстоять бренд. История началась в 2020-м, когда кондитерша из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян захотела продавать авторские торты под собственным именем и обратилась в суд.

Тяжба завершилась не в пользу певицы. Мартиросян получила разрешение зарегистрировать свою «Кристину».

После отъезда за границу артистка перестала продлевать часть товарных знаков — каждый из них обходится примерно в 20 тыс. рублей. Ранее она уже потеряла бренд «Баронесса фон Орбах», однако права на знак «Алла» все же сохранила.

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