Культ аэрогриля: в РФ зумеры высмеивают старших за «полиэстеровую жизнь»

В социальных сетях разгорелся масштабный спор между представителями разных поколений из-за критики молодежью так называемой «полиэстеровой жизни». Под насмешки со стороны поколения Z попали типовые квартиры, бежевые оттенки в ремонте, простая базовая одежда и увлечение музыкой, созданной нейросетями, сообщает Telegram-канал Baza .

Зумеры окрестили подобный уклад жизни взрослого поколения шаблонным и создали серию ироничных ярлыков. В частности, термин «пиковая дама» закрепился за девушками, проживающими в типовых новостройках, носящими флисовые костюмы и передвигающимися на кредитных китайских автомобилях.

Другим интернет-мемом стал «аэрогрильный танец». В нем высмеивается радость от приобретения недорогой кухонной техники как чрезмерное жизненное достижение.

Насмешливый тренд встретил жесткое сопротивление со стороны миллениалов, которые вступились за право на спокойный и предсказуемый быт. По их мнению, обычная жизнь без постоянной гонки за уникальностью является зрелым и осознанным выбором.

Комментируя конфликт, клинический психолог и руководитель комитета здоровьесбережения НАЗВН Ирина Грекова отметила, что неприятие заурядности проистекает из постоянного сопоставления себя с окружающими, страха упущенных перспектив и неуверенности в завтрашнем дне. На фоне идеализированных образов в медиапространстве размеренная повседневность начинает ошибочно восприниматься как личный провал. Специалист порекомендовала трезво оценивать иллюзорный контент блогеров и прекращать просмотр страниц, вызывающих чувство неполноценности.

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