USD
Доллар США
80,49
-0.06 %
EUR
Евро
90,09
-0.17 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.10 %
TRY
Турецкая Лира
16,22
-0.11 %

В 87 лет скончался сценарист культовых советских мультфильмов Михаил Липскеров

Культура
Руслан Кривобок

Фото - © Руслан Кривобок/РИА Новости

На 88-м году жизни скончался известный драматург, писатель Михаил Липскеров. Он был сценаристом ряда известных мультфильмов, созданных в СССР, сообщает 360.ru со ссылкой на сына покойного, подтвердившего информацию 24 октября.

Литератор получил широкую известность, благодаря таким работам, как «Волк и теленок», «Самый маленький гном», «Ограбление по…» и «Как грибы с горохом воевали».

Помимо кинематографической деятельности, Липскеров активно занимался литературой. Ряд его романов был опубликован в издательстве АСТ. 

Сценаристу было 87 лет. Причина смерти не называется.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.         