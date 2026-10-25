В 87 лет скончался сценарист культовых советских мультфильмов Михаил Липскеров

На 88-м году жизни скончался известный драматург, писатель Михаил Липскеров. Он был сценаристом ряда известных мультфильмов, созданных в СССР, сообщает 360.ru со ссылкой на сына покойного, подтвердившего информацию 24 октября.

Литератор получил широкую известность, благодаря таким работам, как «Волк и теленок», «Самый маленький гном», «Ограбление по…» и «Как грибы с горохом воевали».

Помимо кинематографической деятельности, Липскеров активно занимался литературой. Ряд его романов был опубликован в издательстве АСТ.

Сценаристу было 87 лет. Причина смерти не называется.

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