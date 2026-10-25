Королева рассказала о «жаркой» ночи с Тарзаном в Хабаровске

Певица Наташа Королева пообщалась с журналистами на премьере нового клипа Филиппа Киркорова «Луиза» и поделилась подробностями встречи с супругом Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Артисты ненадолго пересеклись во время гастролей певицы и провели это время с пользой и удовольствием, сообщает Super .

«Со мной Серега со спектаклем поехал на Дальний Восток. Мы с ним в Хабаровске встретились на одну ночь. Но какую! Но какую!» — с улыбкой рассказала Королева.

Помимо этого, певица рассказала о самочувствии и том, как поддерживает форму. По ее словам, сейчас она ощущает себя комфортно: желаемый вес удается удерживать уже долгое время.

Артистка отметила, что худеть дальше пока не собирается. Она взяла паузу в приеме препаратов для снижения веса.

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