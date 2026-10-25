В Херсонской области заявили о приоритетной эвакуации детей из Алешек

Особый фокус внимания во время предстоящих гуманитарных мероприятий в прифронтовых Алешках будет направлен на защиту несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Херсонской области Ирину Кравченко.

Для безопасного проведения запланированных действий Вооруженные силы РФ прекращают боевую активность на херсонском участке фронта. С 04:00 27 октября там вводится режим полного прекращения огня, о чем проинформировал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Согласно подсчетам ведомства по защите прав детей, в черте города находится максимум 12 несовершеннолетних. Их здоровье и безопасность являются главным приоритетом.

Каждой семье с ребенком, согласившейся на выезд из опасной зоны, гарантируют обустроенное временное жилье, врачебный осмотр и базовое довольствие. Вопросы логистики согласованы напрямую с федеральным детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

Населенный пункт базируется на левом берегу Днепра непосредственно напротив подконтрольного украинским силам Херсона. Гуманитарный кризис на месте обострился вследствие действий ВСУ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что координацией данного гуманитарного проекта занимается супруга президента США Меланья Трамп. Российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова также подтвердила нацеленность всей миссии на всестороннюю поддержку гражданского населения.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.