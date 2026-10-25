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В Ленинградской области мужчина зарезал приятеля из ревности

Происшествия

В Ленинградской области задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Трагический инцидент произошел накануне утром в поселке Федоровское. 

Во время выяснения отношений между приятелями началась ссора. В ходе нее фигурант нанес 35-летнему оппоненту несколько ножевых ударов. После этого скрылся с места преступления.

Полученные травмы оказались для пострадавшего смертельными. Спустя несколько часов предполагаемого злоумышленника выследили и задержали рядом с петербургским аэропортом Пулково. В настоящее время он ожидает избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

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