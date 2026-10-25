Отель в Египте развел многодетную мать на 850 долларов за телевизор

Блогер под ником beregovayamaria рассказала в соцсетях о неприятном инциденте с ее туристами в Египте. Мать с тремя детьми отдыхала в отеле, и все шло спокойно до момента выселения: номер сдали, туристы считали, что проблем нет, но оказалось, что они якобы сломали телевизор и должны были заплатить за это 850 долларов, чтобы их отпустили в аэропорт.

По словам блогера, все произошло буквально за пять минут до прибытия трансфера. Именно в этот момент выяснилось, что постояльцы якобы сломали телевизор — не работают некоторые пиксели. Отель выставил претензию на 850 долларов. По словам туристки, телевизор они ни разу не включали и подходили к нему лишь для того, чтобы освободить розетку для зарядки гаджетов.

Сотрудники гостиницы, по ее рассказу, начали угрожать, что никуда ее не выпустят, она не улетит, а на место вызовут полицию. Прибыл трансфер, пассажиры нервничали. Женщина предложила остаться, а автобусу уехать в аэропорт, но гид отказался ее оставлять и потребовал найти способ заплатить. В итоге решение нашлось: 850 долларов перевели с российского счета на российскую карту некоего Ахмеда, которого нашли при участии гида. Вся история затянулась примерно на час, при этом никаких документов о поломке телевизора, стоимости ремонта и требованиях отеля туристке не предоставили.

Гид, отметившая, что теперь советует всем клиентам снимать на видео номер при заселении и при выселении, чтобы иметь доказательства исправной работы техники в момент выхода из номера.

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