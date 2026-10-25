Буровая платформа потерпела крушение рядом с берегами Габона

В морской акватории близ африканского Габона произошло обрушение буровой установки. Пять человек пропали без вести, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на агентство Reuters.

Авария случилась с буровой платформой Prospector 5, принадлежащей компании Borr Drilling. Это произошло в момент проведения подъемных мероприятий.

Конструкция потеряла устойчивость и потерпела крушение.

В момент происшествия на объекте находились 115 человек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей катастрофы.

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