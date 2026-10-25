Рэпер Миша Маваши погиб от огнестрельного ранения

Музыкант и общественный деятель Миша Маваши скончался от огнестрельного ранения у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Она экстренно доставила пострадавшего в отделение реанимации.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь исполнителя не удалось. У него была массивная кровопотеря.

Михаил Ниц (Миша Маваши) родился в 1985 году. Имел высшее юридическое образование, полученное в Челябинске. В 2009 году полностью переключился на музыку, став одной из ключевых фигур движения за здоровый образ жизни в 2010-х годах. Преодолев зависимость и сделав паузу в карьере, в 2018 году артист перезапустил сценическую деятельность с коллективом «МАВАШИ group».

Помимо творчества, активно занимался общественной работой. Он основал движение «Северный человек», входил в попечительский совет фонда «Живи, малыш» для детей с ДЦП и участвовал в профильных юридических форумах.

Артист публично поддержал проведение специальной военной операции, лично отвозил гуманитарную помощь в зону боевых действий осенью 2023 года и часто вступал в публичные дискуссии на межнациональные темы. В сентябре 2025-го украинский суд заочно приговорил его к 8 годам заключения. Последние годы музыкант жил и работал в Воронеже, где продолжал концертную деятельность.

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