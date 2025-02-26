Росавиация отрицает введение плана «Ковер» в аэропортах Северного Кавказа

Росавиация не подтверждает информацию о введении плана «Ковер» в 4 аэропортах Северного Кавказа. Воздушные гавани работают штатно, принимают и отправляют самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее SHOT сообщил, что в Нальчике, Минеральных Водах, Владикавказе и Грозном ввели план «Ковер». Аэропорты не принимают и не отправляют рейсы из-за возможной атаки беспилотников.

«Распространяемая в соцсетях информация, в том числе в Telegram-канале SHOT, не соответствует действительности», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Ранее глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло сообщил, что в регионе, как и во всем Северо-Кавказском федеральном округе, введен режим беспилотной опасности. Все силы и средства субъекта перевели в режим повышенной готовности.