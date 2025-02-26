План «Ковер» ввели в 4 аэропортах Северного Кавказа

В 4 аэропортах Северного Кавказа временно не отправляют и не принимают самолеты. Введен план «Ковер», сообщает SHOT .

Ограничения ввели в Нальчике, Минеральных Водах, Владикавказе и Грозном. Причиной стала возможная атака беспилотников.

В регионах Северного Кавказа сейчас введен режим беспилотной опасности.

Ранее в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, которые действовали минувшей ночью. За это время на запасном аэродроме в Минеральных Водах приземлились три самолета, выполнявших рейсы в Сочи.