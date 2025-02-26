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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Сочи

В 08:00 в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасном аэродроме в Минеральных Водах приземлились три самолета, выполнявших рейсы в Сочи», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что авиадиспетчеры, экипажи и службы аэропортов предприняли все для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на работу аэропорта Сочи были введены минувшей ночью. Рейсы не принимались и не отправлялись.

По некоторым данным, в небе были замечены беспилотники.