В Новороссийске исчезла угроза использования безэкипажных катеров ВСУ
В Новороссийске Краснодарского края сняли угрозу использования безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. Опасности для жителей города нет, сообщает в своем Telegram-канале глава муниципального образования Андрей Кравченко.
Ночью украинские боевики пытались нанести удары по Новороссийску с использованием БЭК. Атаку отражали.
Службы города были приведены в состояние максимальной готовности.
Ранее сообщалось, что ночью в Новороссийске вдоль береговой линии звучал сигнал «Внимание всем». Жителям прибрежных районов рекомендовали находиться в комнатах без окон.