Дождь и ветер будут в Московском регионе 6 июля

Днем 6 июля в Москве и области ожидается от 20 до 22 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В воскресенье днем в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами может пойти небольшой дождь. Ветер юго-западный и южный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Местами может пойти небольшой дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее в США пара пенсионеров сварилась заживо. Мужчина и женщина включили нагреватель до 500 градусов по Цельсию, чтобы согреться в холодную погоду. Температура тел погибших была более 41 градуса. Мужчина и женщина отравились угарным газом.