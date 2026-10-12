Якиманка возглавила рейтинг районов Москвы по снижению цен на вторичку

В третьем квартале 2026 года вторичное жилье на Якиманке подешевело на 4% — сильнее всего среди районов Старой Москвы. Средняя цена квадратного метра снизилась до 777,5 тыс. руб., сообщает «РБК Недвижимость» .

Рейтинг составили аналитики компании «Инком-Недвижимость», сравнив цены со вторым кварталом. Руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов объяснил снижение на Якиманке уходом более дорогих квартир из предложения.

Второе место заняли Хамовники: средняя цена 1 кв. м снизилась на 2,3%, до 774,1 тыс. руб. Третьим стал Тверской район, где показатель упал на 2%, до 562,2 тыс. руб.

На четвертом месте оказался Красносельский район со снижением на 1,1%, до 452,7 тыс. руб. Пятое место разделили Дорогомилово и Тимирязевский: цены сократились на 0,9%, до 476,1 тыс. и 305,3 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.

Во втором квартале 2026 года вторичное жилье не подешевело ни в одном районе Старой Москвы. Минимальный рост цен тогда показал район Ивановское — на 1,9%.

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