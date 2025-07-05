В США пожилые супруги сварились заживо, включив обогреватель на 500 градусов

В Соединенных Штатах пожилая супружеская пара сварилась заживо, включив обогреватель в подвале своего дома на 500 градусов, сообщает Life.ru .

Как пишет издание Mirror, трагедия произошла в американском штате Южная Каролина. 84-летняя Джоан Литтлджон и 82-летний Гленнвуд Фаулер пожаловались родным на неисправность обогревателя и водонагревателя. Родственники исправили проблему, однако через несколько дней пожилая пара перестала выходить на связь.

Семья приехала в дом, где обнаружила тела пенсионеров. Мужчина лежал в кровати без одежды, а женщина сидела рядом. При этом обогреватель в подвале дома работал на 500 градусов Цельсия. Предположительно, супруги хотели согреться в прохладную погоду и перегрели обогреватель.

Вскрытие показало, что температура тел пожилой пары превышала 41 градус. Эксперты исключили версию смерти в результате отравления угарным газом.

Ранее в США неизвестный под видом сотрудника полиции выстрелил в двух членов местного законодательного собрания и их супругов. В результате нападения одна семейная пара погибла.