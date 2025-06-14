В США неизвестный под видом полицейского убил депутата Миннесоты и ее мужа

В американском штате Миннесота неизвестный под видом сотрудника полиции выстрелил в двух членов местного законодательного собрания и их супругов. В результате нападения одна семейная пара погибла, сообщает Fox 9 .

Сенатор Джон Хоффман и его супруга были ранены в своем доме в городе Чамплин. Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их доставили в больницу.

Полицейские заранее решили проверить дом демократа Мелиссы Хортман в соседнем городе Бруклин-парк. Прибывшие на место правоохранители заметили у дома политика автомобиль, похожий на патрульный, а затем столкнулись с мужчиной в полицейской форме.

Неизвестный открыл огонь по стражам порядка. В ходе перестрелки подозреваемый вернулся в дом, откуда смог сбежать через заднюю дверь. Позднее в жилище нашли тела Хортман и ее мужа с огнестрельными ранениями.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают вооруженного мужчину, совершившего нападение на членов Демократической партии США.

Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что ему доложили о «целенаправленной атаке» на местных законодателей в Миннесоте. По его словам, генпрокурор США и ФБР расследуют ситуацию.