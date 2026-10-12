Врач-эндокринолог объяснила, что провоцирует головную боль и как ее лечат

Головная боль в 95–98% случаев является самостоятельным заболеванием. Стресс, тревога и депрессия повышают риск ее возникновения, рассказала эндокринолог Ирина Петрова.

Ирина Петрова разграничила провокаторы приступов и причины заболевания.

«У головной боли есть частые провокаторы: алкоголь, недостаток или избыток сна, интенсивная нагрузка, обезвоживание, нерегулярное питание, гормональные колебания, избыток или резкая отмена кофеина. Но провокатор не равно причина заболевания. Он может запустить приступ, но саму головную боль не объясняет», — отметила Ирина Петрова в эфире радио Sputnik.

Для купирования приступов применяют противовоспалительные средства, парацетамол, при мигрени — триптаны. Для профилактики хронической боли используют антидепрессанты, бета-блокаторы и другие препараты. Врач подбирает лечение индивидуально, учитывая тип боли и частоту приступов.

Если голова болит 15 и более дней в месяц, а человек регулярно принимает обезболивающие больше трех месяцев, может развиться лекарственно-индуцированная головная боль. Частые приступы и плохая переносимость препаратов — повод обсудить с врачом профилактику.

Петрова рекомендовала вести дневник боли: отмечать частоту, силу приступов, симптомы и эффект лекарств. Невролог проводит осмотр и по показаниям назначает обследования, включая магнитно-резонансную томографию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.