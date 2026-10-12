«Это просто треш»: акулы обглодали тунца прямо со снасти рыбаков во Владивостоке

Банда огромных акул накинулась и обглодала крупного тунца прямо со снасти рыбаков, поймавших его с катера во Владивостоке, сообщает Telegram-канал «Город В | Владивосток» .

Инцидент произошел в Уссурийском заливе.

На опубликованных кадрах видно, как рыбаки поймали огромного тунца и пытаются затащить его на катер. В этот момент на рыбу нападают акулы.

«Они уже откусили хвост. Мы его вытащить не можем. Е***** акулы х***** нашего тунца», — заявил один из рыбаков за кадром.

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