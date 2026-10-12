Онколог Пушкинской больницы объяснила, когда нужна биопсия молочной железы

Врач-онколог поликлиники №9 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Олеся Шинтяпина рассказала о показаниях к биопсии молочной железы и значении своевременной диагностики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Биопсию молочной железы проводят только по назначению врача. Поводом могут стать изменения размера, формы или контура груди, появление выделений, рост образования и уплотнения в тканях. При доброкачественном образовании необходимы регулярные обследования и консультации специалиста. Изменения могут возникнуть через год, десять или пятнадцать лет — сроки индивидуальны.

«В данной ситуации врач может принять решение об аспирационной биопсии для оценки изменений и их структуры. Образец ткани, взятый на гистологическое исследование, прояснит картину и характер образования», — пояснила врач-онколог поликлиники №9 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Олеся Шинтяпина.

Процедура проходит под контролем УЗИ. Пациенткам с низким болевым порогом могут предложить поверхностную анестезию. Биопсия позволяет исследовать образование на клеточном уровне. Если злокачественный процесс подтвердится, врач определит дальнейшую тактику лечения.

По словам онколога, выявление опухоли на ранней стадии дает реальный шанс на полное излечение, пока она не распространилась на соседние ткани и не дала метастазы. После терапии потребуются реабилитация и коррекция образа жизни.

Публикация в журнале «Форбс (Россия)» показала, что более 35% россиян регулярно тревожатся за свое здоровье и самочувствие близких. При этом, по данным исследования за 2023 год, 28% россиян никогда не проходили медицинские обследования. Врач подчеркнула важность своевременной диагностики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.