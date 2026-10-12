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Туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в октябре 2026 года

Ассоциация туроператоров России опубликовала список наиболее бюджетных пляжных туров на октябрь 2026 года. В перечень вошли Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам и китайский остров Хайнань, сообщает «Царьград» .

АТОР разместила список на своем сайте. Стоимость поездки в Турцию начинается от 99,6 тысячи рублей на двоих, в Египет — от 109,1 тысячи рублей.

Тур в Таиланд обойдется минимум в 126,6 тысячи рублей на двоих. Цены на поездки во Вьетнам начинаются от 148,6 тысячи рублей.

Китайский остров Хайнань показал наиболее заметный рост минимальной стоимости тура в указанный период. Сейчас поездка туда стоит примерно 169,1 тысячи рублей на двоих.

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