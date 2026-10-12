Эндокринолог Можайской больницы рассказала, чем заменить варенье при диабете

Врач-эндокринолог Можайской больницы Зульфия Абакарова посоветовала людям с сахарным диабетом заменять варенье свежими или замороженными ягодами без сахара. Такой десерт может вызвать резкий рост уровня глюкозы и ухудшение самочувствия, требующее медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Варенье содержит много быстрых углеводов: на 100 граммов продукта может приходиться до 60 граммов сахара. По словам эндокринолога Можайской больницы Зульфии Абакаровой, при термической обработке разрушается большая часть витаминов, в том числе витамин С. Бесконтрольное употребление варенья создает риск декомпенсации диабета.

«Даже «диабетическое» варенье на фруктозе или меде не является полностью безопасным — эти подсластители тоже повышают уровень глюкозы в крови, хотя и несколько медленнее», — рассказала доктор.

В качестве альтернативы врач рекомендовала свежие или замороженные ягоды без добавления сахара. Для сладости можно использовать стевию или эритрит. Еще один вариант — джемы на пектине без варки: ягоды перетирают с заменителем сахара.

Варенье при диабете не находится под абсолютным запретом, но требует большой осторожности. Если хочется такого десерта, допустимо съесть не более одной чайной ложки, предварительно измерив уровень сахара и проконсультировавшись с врачом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.