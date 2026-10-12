«Госуслуги Дом» помогает жителям Подмосковья следить за капремонтом

Приложение «Госуслуги Дом» позволяет собственникам помещений в многоквартирных домах Подмосковья узнавать сроки капремонта, проверять начисления и получать сведения о льготах. В 2026 году в регионе изменили подход к организации работ, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Приложение «Госуслуги Дом» дает собственникам помещений в многоквартирных домах удаленный доступ к актуальной информации по вопросам ЖКХ. Блок о капремонте помогает следить за работами и взаимодействовать с управляющими организациями и фондом капитального ремонта.

В 2026 году в Подмосковье изменили подход к капремонту. Договоры подряда заключают на срок до одного года, каждый контракт включает не более пяти домов. Работы должны завершаться до 31 декабря без права переноса. В реестр квалифицированных подрядчиков для выполнения работ также вошли муниципальные управляющие компании.

«Все это делаем для того, чтобы выполнить свою главную цель — сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В приложении можно проверить включение дома в региональную программу, плановые сроки ремонта и календарные сроки отдельных работ по краткосрочному плану — например, ремонта крыши, фасада, систем газоснабжения и водоснабжения. Также доступны структура платы за капремонт — тариф, площадь и сумма, сведения о льготах и порядок возврата излишне уплаченных средств.

Скачать приложение можно в App Store, RuStore и App Gallery. Проверить включение дома в программу капремонта можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.