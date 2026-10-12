ЖКХ-Центр Подмосковья отрабатывает обращения по запуску отопления

Тепло подано в более чем 99,9% многоквартирных домов Подмосковья. После основного этапа запуска отопления специалисты ЖКХ-Центра работают с адресами, где нужны настройка системы или устранение локальных сбоев, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

ЖКХ-Центр Московской области отрабатывает точечные обращения по теплоснабжению совместно с профильными ведомствами, муниципалитетами, ресурсоснабжающими и управляющими организациями.

Центр получает информацию от ресурсоснабжающих организаций, Единой диспетчерской службы, жителей, портала «Добродел» и других каналов. Специалисты проверяют всю цепочку от источника тепла до потребителя, чтобы определить участок, где возникло отклонение.

«Наша задача — максимально быстро найти причину, подключить ответственных специалистов и восстановить нормальные параметры теплоснабжения», — рассказал руководитель ЖКХ-Центра Московской области Виктор Коновалов.

В этом отопительном сезоне активно используют телеметрию. Данные с датчиков на котельных обновляются каждые 15 минут. В анализе также используют показания приборов учета в многоквартирных домах и на других объектах. При выходе температуры или давления за установленные параметры система автоматически оповещает диспетчера и аналитика. По словам Коновалова, мониторинг сокращает время поиска причины отклонения.

«В ряде случаев отклонение удается заметить еще до того, как оно приведет к отключению теплоснабжения. Тогда специалисты могут сработать на опережение, и жители могут вообще не почувствовать изменения в работе системы», — добавил Виктор Коновалов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области передает центру адреса обращений жителей. Специалисты сопоставляют их с телеметрией и сведениями о сбоях, чтобы быстрее найти причину и участок, требующий вмешательства.

Число объектов с дистанционной передачей данных растет. В систему поступают показания теплосчетчиков и приборов учета подпитки. Цифровой контроль постепенно становится частью ежедневной работы коммунальных служб региона.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.