Врачи НИКИ детства рассказали, как вовремя заметить артрит у ребенка

Врачи НИКИ детства к Всемирному дню борьбы с артритом, который отмечают 12 октября, напомнили о признаках воспаления суставов у детей. Ранняя диагностика помогает сохранить подвижность и привычную активность ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Артрит — воспаление сустава, которое встречается и у детей. Его причины могут различаться, поэтому одинаковая припухлость колена не всегда означает один диагноз. Ювенильный идиопатический артрит — аутоиммунное заболевание, способное проявиться даже в первые годы жизни. Без своевременной терапии оно может привести к нарушению функции сустава и стойкой утрате подвижности.

Ребенок не всегда жалуется на боль: малыши не умеют описывать ощущения, а старшие дети могут привыкнуть к дискомфорту и меньше двигаться. Родителей должны насторожить припухлость сустава без очевидной травмы, скованность после сна или долгого сидения, повторяющаяся или стойкая хромота, невозможность полностью согнуть или разогнуть конечность, отказ от привычной активности и осторожность в движениях. Боль при этом бывает умеренной или почти незаметной.

В НИКИ детства детский ревматолог принимает бесплатно по ОМС при наличии направления от педиатра по месту жительства. Для диагностики и лечения используют мультидисциплинарный подход и современные протоколы с учетом особенностей пациента.

«Родители часто думают, что утренняя скованность или отказ от активных игр — это просто возрастная особенность или капризы. Но для нас, ревматологов, именно такие детали становятся важными сигналами. Чем раньше мы увидим проблему, тем больше шансов не просто снять воспаление, а сохранить ребенку полноценную, активную жизнь», — объяснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Диагноз требует визитов к врачам, обследований и приема лекарств, но ребенку по-прежнему нужны друзья, увлечения и посильная самостоятельность. В школе помогут перерывы для разминки, дополнительное время на переходы между кабинетами и индивидуальная нагрузка на физкультуре. Педагогам важно объяснить, что утренняя медлительность и трудности с письмом могут быть связаны со скованностью и воспалением суставов. Своевременная диагностика и правильно подобранное лечение способны улучшить прогноз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.