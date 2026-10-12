Юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала, что арендатор может отказаться от договора, если собственник умолчал об известных ему обстоятельствах, мешающих жить в квартире, сообщает RT .

«Если собственник на момент подписания договора знал о шумных соседях, ранее обращался по их поводу в полицию и не сообщил об этом арендатору, тогда последний имеет право расторгнуть договор и вернуть потраченные средства», — рассказала Георгиева.

По словам юриста, шум, который мешает спокойно жить в квартире, — существенное условие, особенно для семей с маленькими детьми. Собственник должен передать жилье, соответствующее всем параметрам нормального проживания.

Арендатор также вправе требовать от агентства возврата комиссии: при сдаче квартиры оно должно было понимать, пригодна ли она для проживания. При этом жильцу нужно доказать, что он перевел деньги именно в качестве агентской комиссии, уточнила Георгиева.

Если собственник жил в другой стране и не знал о проблеме либо шумные соседи въехали после подписания договора, его вины не будет, пояснила юрист.

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