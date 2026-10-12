В Одинцове и Истре отметили День многодетной семьи

День многодетной семьи отмечается в Московской области 11 октября. В Истре на площадке МЦ «Мир» прошел квиз, который собрал 19 многодетных семей. Участники проверили эрудицию, проявили командную сплоченность и провели время с близкими.

Параллельно союз многодетных семей «Все вместе» организовал праздничную вечерку «Честно о многодетности». Родители поделились личным опытом, рассказали о повседневных заботах, источниках вдохновения и способах сохранять внутренний ресурс. Их истории стали поддержкой для других семей.

Начальник социальной защиты Галина Дрижак посетила семью Фаустовых из Одинцова, в которой воспитывают шестерых детей. Такой формат общения позволяет оценить текущие потребности семьи и выразить признание родительскому труду.

«Поддержка многодетных семей — это не только меры социальной поддержки, но и внимание к их опыту, к тем смыслам, которые они транслируют обществу. Сегодня мы увидели, как важна площадка для живого диалога: когда родители делятся тем, что знают на практике, это становится опорой для других. Мы будем и дальше развивать такие форматы, чтобы каждая семья чувствовала: ее труд видят и ценят», — отметила Галина Дрижак.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.