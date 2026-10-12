У людей с повышенной тревожностью и склонностью к ипохондрии изучение симптомов заболеваний может вызвать физические ощущения, предупредил психиатр, нарколог Руслан Исаев, сообщает RT .

Руководитель Клиники доктора Исаева объяснил: читая о болезни, человек начинает прислушиваться к организму и замечать прежде незаметные ощущения. Обычные физиологические реакции он может принять за признаки заболевания.

«Это связано с тем, что тревога влияет на работу вегетативной нервной системы: могут учащаться сердцебиение и дыхание, возникать тошнота, головокружение, мышечное напряжение, дискомфорт или боль в разных частях тела», — рассказал Исаев.

Ожидание симптома иногда способствует его появлению или усилению — это называют ноцебо-эффектом. Поиск сведений о болезнях может замкнуть круг тревоги: подтверждение отсутствия болезни приносит лишь краткое облегчение, после чего человек снова проверяет симптомы. Выраженную тревогу о здоровье, связанную с такими поисками, называют киберхондрией. Это не обязательно клиническая зависимость, но поведение может напоминать зависимое.

Если тревога становится постоянной, а поиск информации трудно контролировать, Исаев посоветовал обратиться к специалисту. Новые или выраженные физические симптомы нельзя списывать на тревожность: сначала нужно оценить возможные медицинские причины.

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