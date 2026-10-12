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Грудь трижды разъезжалась после пластики у жительницы Владивостока

Здравоохранение

Грудь трижды разъезжалась после пластики у жительницы Владивостока. На исправление потребовалось больше 1 млн рублей, сообщает Amur Mash.

Лидия неоднократно обращалась к местным хирургам ради идеальной формы груди. Однако спустя год бюст возвращался к прежнему виду, несмотря на соблюдение всех рекомендаций и использование специальных тейпов. Решить проблему во Владивостоке не удалось, Лидии пришлось отправиться в Москву.

В столице Лидии сделали пластическую операцию на груди и уменьшили талию. Для этого девушке надломили восемь ребер.

Ранее знаменитую скульптуру женской груди вернули на улицу Ростова-на-Дону. Скульптуру завода братьев Костевых создали после поездки в Амстердам.

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