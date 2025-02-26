Меняйло: в Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

сегодня в 08:29

В Северной Осетии, как и в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа, введен режим беспилотной опасности, сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Он уточнил, что оперштаб в регионе работает круглосуточно. Все силы и средства субъекта перевели в режим повышенной готовности.

Меняйло попросил жителей Северной Осетии сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Ранее системы ПВО уничтожили 128 украинских беспилотников. Их сбили над регионами и над Азовским и Черным морями.

Кроме того, ранее в 4 аэропортах Северного Кавказа ввели план «Ковер». Не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа.