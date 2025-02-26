сегодня в 08:16

Минобороны: 128 украинских беспилотников уничтожили в РФ за ночь

Минувшей ночью над четырьмя российскими регионами, Азовским и Черным морями были сбито 128 дронов ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Их перехватили дежурными средствами ПВО.

83 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, 30 — над Крымом, восемь — над Азовским морем, пять — над Черным морем, по одному — над Брянской и Курской областями.

Ранее в Краснодарском крае повредили три жилых дома в результате атаки беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет.