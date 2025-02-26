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Жилые дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников ВСУ

Жилые дома получили повреждения в Краснодарском крае в результате после атаки украинских беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

Всего повреждены три дома. В частности, в Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка.

В Туапсе в частном доме начался пожар после атаки дронов.

Отмечается, что в селе Джигинка под Анапой обломки беспилотника упали рядом с частным домом.

Ранее ПВО перехватила и уничтожила 4 беспилотника над акваторией Черного моря у Севастополя.