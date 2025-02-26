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ПВО сбила четыре беспилотника над акваторией Черного моря у Севастополя

ПВО перехватила и уничтожила 4 беспилотника над акваторией Черного моря у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

По его словам, беспилотники были уничтожены на высоте почти в 1.5 километра на значительном расстоянии от берега.

Он добавил, что обстановку продолжают контролировать.

Также губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Ранее украинские силы обстреляли и атаковали с помощью дронов Волоконовский район Белгородской области. Есть повреждения.