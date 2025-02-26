ПВО сбила четыре беспилотника над акваторией Черного моря у Севастополя
ПВО перехватила и уничтожила 4 беспилотника над акваторией Черного моря у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, беспилотники были уничтожены на высоте почти в 1.5 километра на значительном расстоянии от берега.
Он добавил, что обстановку продолжают контролировать.
Также губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.
Ранее украинские силы обстреляли и атаковали с помощью дронов Волоконовский район Белгородской области. Есть повреждения.