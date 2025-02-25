ВСУ атаковали с помощью дронов Волоконовский район Белгородской области

Украинские силы обстреляли и атаковали с помощью дронов Волоконовский район Белгородской области. Есть повреждения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ ударили по селу Тишанка. В результате обстрела и атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад. Также пострадали постройки во дворе и ЛЭП.

Еще один беспилотник атаковал село Борисовка. Там также повреждена ЛЭП. Несколько домов остались без электроэнергии.

Кроме того, ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство в хуторе Давыдкин. Пострадал частный дом. В нем повреждена кровля.

В поселке Малиново в результате детонации украинского БПЛА повреждения получил коммерческий объект. В помещении пострадало остекление. Кроме того, взрыв задел припаркованную машину. В результате осколками посечен кузов.

Предварительно, пострадавших нет. На местах ЧП работают оперативные службы города. Информация о последствиях уточняется.

24 февраля дрон атаковал село Тишанка. Тогда пострадал мирный житель.