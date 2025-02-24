Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ по Белгородской области

Спецоперация

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ВСУ нанесли удар беспилотником по Волоконовскому району Белгородской области. Есть пострадавший, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский дрон атаковал село Тишанка. Удар пришелся по частному домовладению. На месте работают оперативные службы.

В результате атаки украинского беспилотника ранен мирный житель. У него множественные осколочные ранения ног.

Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.

Ранее противник обстрелял несколько районов Белгородской области. Повреждения получили транспортные средства, жилые дома и постройки.