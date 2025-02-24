Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ по Белгородской области
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ВСУ нанесли удар беспилотником по Волоконовскому району Белгородской области. Есть пострадавший, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинский дрон атаковал село Тишанка. Удар пришелся по частному домовладению. На месте работают оперативные службы.
В результате атаки украинского беспилотника ранен мирный житель. У него множественные осколочные ранения ног.
Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.
Ранее противник обстрелял несколько районов Белгородской области. Повреждения получили транспортные средства, жилые дома и постройки.