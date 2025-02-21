ВСУ обстреляли несколько районов Белгородской области

Украинские боевики продолжают наносить удары по Белгородской области. В результате атак, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

На трассе Черемошное-Никольское Белгородского района БПЛА ВСУ атаковал легковую машину. Она получила повреждения.

В Валуйском округе в населенном пункте Уразово FPV-дрон влетел в дорожное полотно и взорвался. Были повреждены грузовая машина и торговый объект.

В населенном пункте Репяховка Краснояружского района во время атаки БПЛА ВСУ по территории сельхозпредприятия получил урон фасад склада. Также повреждено транспортное средство.

Еще один беспилотник противника ударил по фермерскому хозяйству в населенном пункте Зозули Борисовского района. Там была повреждена надворная постройка.

В населенном пункте Тишанка Волоконовского района из-за атаки снаряда посечен частный дом.

Ранее офицер передовой группы подразделения российского спецназа с позывным Дантист сказал, что украинские войска предпринимают попытки прорваться в Белгородскую область.