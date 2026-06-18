Рудченко заявил, что популярность Моргенштерна* продолжит падать

Продюсер Павел Рудченко считает, что интерес к Моргенштерну* снижается, а это влияет на его доходы и число выступлений, сообщает Газета.ru .

Павел Рудченко рассказал, что Моргенштерн* все реже появляется в информационном поле. Из-за этого, по мнению продюсера, у рэпера падают монетизация и количество приглашений на корпоративы.

Поводом для комментария стало выступление артиста на корпоративе в Испании. В Сети появились кадры, где Моргенштерн* включал свои треки на компьютере и пел под плюс. Во время выступления он попросил у гостей деньги на новый проект и заявил, что ему за это не стыдно.

Рудченко предположил, что рэпер продолжит искать средства разными способами. По его словам, Моргенштерн* повысил гонорар из-за сокращения числа выступлений и компенсирует их меньший объем высокой ценой. Предположительно, за корпоратив в Испании артист получил около 14–15 млн рублей.

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* Признан в РФ иностранным агентом.