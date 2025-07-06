АТОР: восстановление авиасообщения с США может идти продолжительное время

Восстановление прямого авиационного сообщения между РФ и Соединенными Штатами может идти продолжительное время. В пример была приведена Саудовская Аравия, рассказала в интервью ТАСС глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

РФ уже два года ведет переговоры о запуске прямого авиасообщения с арабской страной. Однако только недавно в расписании аэропорта Шереметьево появились рейсы до Саудовской Аравии. При этом пока нет данных о времени, цене билетов и слотах, отметила Ломидзе.

Глава АТОР допустила, что в случае с Соединенными Штатами открытие прямого авиасообщения может занять длительное время. Пассажирам не рекомендуется рассчитывать на то, что восстановление произойдет быстро.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца 2025 года. Соединенные Штаты тоже в этом заинтересованы.