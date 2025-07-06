Мужчина уже 41 день «заперт» в аэропорту Стамбула

Интернет-площадка гражданской авиации Турции Havasosyalmedya поделилась историей мужчины из Судана. Он уже 41 сутки сидит в международном аэропорту Стамбула и не имеет возможности отправиться домой из-за несоответствия требованиям для въезда в Турцию, а также отсутствия средств на приобретение билета, сообщает РИА Новости .

Мужчина оказался «заперт» в воздушной гавани после того, как его стыковочный рейс отменили. Он должен был отправиться в Дамаск, однако остался в аэропорту Стамбула. Причина в том, что рейсы в Сирию тогда отменили.

При этом мужчина не соответствует требованиям для посещения Турции. По этой причине его не могут отправить обратно в Судан. При этом Управление по делам миграции страны не может посадить мужчину на самолет до родины, а авиационная компания тоже не хочет его принимать. Дело в том, что у пассажира отсутствуют средства на приобретение билета.

Мужчина сидит в аэропорту Стамбула с конца мая. Есть и другие пассажиры, которые столкнулись с аналогичной проблемой.